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Коронавирус в Крыму: оккупанты начали искать инфекцию в воде

29 июля, 11:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Воду проверяют с начала месяца

В оккупированном Крыму специалисты Роспотребнадзора решили проверить воду из моря, бассейнов и аквапарков на наличие возбудителя коронавируса. Как утверждает руководитель управления Наталья Пеньковская, положительных результатов нет.

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"С июля месяца мы начали проводить исследования на возбудителя коронавируса в морской воде, воде аквапарков, бассейнов и так далее. На сегодняшний день положительных находок в этой части нет", - сказала Пеньковская, сообщает Крым.Реалии.

Также, она заявила, что в аннексированном Крыму и Севастополе нет "взрывного всплеска" заболеваемости.

"Хочу обратить внимание, что масочный режим должен соблюдаться в общественных местах, надо помнить о социальной дистанции, о вещах, о которых мы говорим с марта", – добавила Пеньковская.

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Как сообщил самопровозглашенный "глава" полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, за все время пандемии в оккупированном Крыму зарегистрировано 1163 случая заражения коронавирусом. А за прошедшие сутки, 28 июля, COVID-19 подтвердили у 24 человек.

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Ранее мы сообщали, что оккупационные власти Крыма отменили обязательный двухнедельный карантин для всех, кто пересекает административную границу в сторону полуострова.

Также напомним, что в Крыму специально занижают статистику COVID-19.

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Крым эпидемия Украина заражение коронавирус анализ морская вода COVID-19

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