Коронавирус в Крыму: стало известно, сколько людей сидят на карантине

В оккупированном Россией Крыму на карантине пребывают 50 человек, которые вернулись из Китая. Об этом сообщили подконтрольные Кремлю "власти".

Об инциденте стало известно после того, как накануне в Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус.

Сообщается, что власти скрывали этот факт до тех пор, пока о нем не узнали журналисты. После того, как информация просочилась в прессу, оккупанты в Крыму начали комментировать ситуацию.

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Напомним, ранее сбежавшая из севастопольской больницы пациетка прокомментировала инцидент. По ее словам, ее попросили сдать анализы в больнице "для галочки", а в результате заперли и сказали, что нужно быть на карантине 14 дней. В свою очередь медики отмечают, что женщина вела себя агрессивно и хамила персоналу.

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Также пациентка отметила, что у нее есть результаты анализов из новосибирской лаборатории, согласно которым она не заражена коронавирусом.

Также мы писали, что число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912 , увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели. Число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.

В Минздраве Украины подчеркивают, что на данный момент случаев коронавируса в Украине не обнаружено.

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