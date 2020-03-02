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Жертвами коронавируса в Китае за минувшие сутки стали более 40 человек

2 марта, 04:17

Елена Вус

Число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели. Об этом в понедельник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где, по последним данным, зарегистрировано около 67,1 тыс. случаев заболевания, 2803 человека умерли, выздоровели порядка 33,7 тыс. пациентов.

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Число заразившихся коронавирусомпродолжает быстро увеличиваться и в Италии и по состоянию на вечер воскресенья составляет 1694 человека, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли. По его данным, лечение проходят 1 577 человек. Кроме того, 83 пациента уже выздоровели, а 34 – скончались.

Кроме того, стало известно, что туристы "завезли" коронавирус еще в две страны. Так, коронавирус выявили в Чехии и Доминикане.

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Между тем, в Минздраве напомнили, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCov. Первыми заболевшими оказались посетители местного рынка морепродуктов, позднее выяснилось, что вирус передается от человека к человеку.

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Китай жертвы заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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