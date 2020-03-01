В Крыму женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы: куда она направилась

Перед побегом пациентка говорила соседкам по палате, что хочет в Ростов

В оккупированном Россией Севастополе женщина с подозрением на коронавирус поздно вечером сбежала из больницы. Ее сейчас объявили в розыск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как написали в публикации, женщина собиралась в Ростовскую область РФ. Об этом она рассказала своим соседкам по палате.

В российском Ростове-на-Дону ее уже объявили в розыск. Женщину ищут в хостелах и гостиницах города, сообщают местные СМИ.

Реклама

Напомним, ранее мы писали, что украинские пограничники уверяют: делают все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Украине. Так, на пунктах пропуска они проверяют температуру у всех граждан. В аэропортах, ​​на вокзалах в пунктах пропуска дежурят эпидемиологи.

В тренде Снайперский огонь и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

"Сегодня" видели, как происходит проверка и узнали, что будет с теми туристами, которые ее не пройдут.

Также мы сообщали, что в Украине людей с коронавирусом в коммунальных и государственных больницах будут лечить бесплатно. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, отметив, что в стране есть достаточно необходимых лекарств. Также она призвала украинцев не заниматься самолечением.

Кроме того, в Минздраве Украины уверяют, что по состоянию на середину дня 29 февраля, в стране не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама