Коронавирус в Украине: стало известно о ситуации в Крыму

На материковой Украине коронавирус набирает обороты, а в оккупированном Крыму пока не зафиксировано ни одного случая заражения.

Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора РФ, передает "Крым.Реалии".

Отмечается, что за весь период мониторинга прошли обследование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 1183 человека, положительных результатов лабораторных исследований не выявлено

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По состоянию на 19 марта под наблюдением врачей находились 316 человек.

"В медицинских организациях Республики Крым и Севастополя находятся 18 лиц с признаками респираторной вирусной инфекции, прибывшие из неблагополучных (зараженных) стран. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", – сказано в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", Министерство по вопросам временно оккупированных территорий объявило, что Крым закрывают на въезд и выезд. Пункты пропуска на административной границе с оккупированным Россией Крымом будут закрыты из-за угрозы распространения коронавируса.

В самом же Крыму из-за угрозы распространения коронавируса ввели "режим повышенной готовности". Теперь на полуострове запретили проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Кроме того, людей, прибывших в Крым из Китая, Италии, Кореи, Ирана, Франции, Германии, Испании, хотят изолировать на 14 суток.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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