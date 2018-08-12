КПП "Каланчак" на админгранице с Крымом возобновил работу

Сегодня, 19:26

Роcсийские оккупанты в т.н. "пункте пропуска" напротив КПП "Чаплинка" по-прежнему не пропускают транспортные средства и пешеходов

Остановку трансграничного проекта модернизации шести пограничных контрольно-
Остановку трансграничного проекта модернизации шести пограничных контрольно-

На административной границе с оккупированным Крымом контрольно-пропускной пункт "Каланчак", работа которого ранее была приостановлена из-за мероприятий по восстановлению базы данных украинской таможни, возобновил выполнение своих функций. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы в Facebook.

"По состоянию на 17.30 КПВВ "Каланчак" работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

В тоже время  работа КПП "Чаплинка" до сих не восстановлена.

"Оккупанты так и не пропускают ни лиц, ни машины напротив "Чаплинка", – добавили в Госпогранслужбе.

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Напомним, что в так называемом "пункте пропуска" оккупантов, отсутствовало электропитание. Резервные источники также не работают. Из-за этого оккупанты ни транспортные средства, ни пешеходов не пропускают.

Ранее мы писали о том, как оккупанты создают искусственные очереди на КПП.

Также сообщалось о том, что на административной границе с оккупированным Крымом Нацполиция планировала разместить новое подразделение патрульных для помощи украинским гражданам, прибывающим на материковую Украину.
работа, Крым, восстановление, кпп, админграница

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Источник:

"Сегодня"

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