КПП "Каланчак" на админгранице с Крымом возобновил работу
Роcсийские оккупанты в т.н. "пункте пропуска" напротив КПП "Чаплинка" по-прежнему не пропускают транспортные средства и пешеходов
На административной границе с оккупированным Крымом контрольно-пропускной пункт "Каланчак", работа которого ранее была приостановлена из-за мероприятий по восстановлению базы данных украинской таможни, возобновил выполнение своих функций. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы в Facebook.
"По состоянию на 17.30 КПВВ "Каланчак" работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.
В тоже время работа КПП "Чаплинка" до сих не восстановлена.
"Оккупанты так и не пропускают ни лиц, ни машины напротив "Чаплинка", – добавили в Госпогранслужбе.
Напомним, что в так называемом "пункте пропуска" оккупантов, отсутствовало электропитание. Резервные источники также не работают. Из-за этого оккупанты ни транспортные средства, ни пешеходов не пропускают.
Ранее мы писали о том, как оккупанты создают искусственные очереди на КПП.
Также сообщалось о том, что на административной границе с оккупированным Крымом Нацполиция планировала разместить новое подразделение патрульных для помощи украинским гражданам, прибывающим на материковую Украину.
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