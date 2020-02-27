Крым – это Украина: Помпео потребовал от России прекратить оккупацию полуострова

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США никогда не признают оккупацию Крыма и призвал Россию ее прекратить.

"Как подчеркивается в Крымской декларации 2018 года, США не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет полуострова. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", – заявил Помпео.

Госсекретарь добавил, что "нарастающая милитаризация Крыма является угрозой общей безопасности". По его словам, пока ситуация не изменится, США будут сохранять санкции против России.

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"Соединенные Штаты осуждают незаконные действия России в Крыму и ее продолжающиеся агрессивные действия против Украины, в том числе в Донбассе, и будут сохранять санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям", – отметил он.

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Напомним, недавно глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что во всех несчастьях в оккупированном Крыму виновата Россия.

Как Россия захватила полуостров, читайте в нашем материале: "Зеленые человечки", приказ не стрелять и битва за корабли: хроника оккупации Крыма-2014.

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