Десятки кораблей, ракеты, самолеты: Россия увеличила войско в Крыму

Армия России в оккупированном Крыму серьезно увеличила корабельную группировку и количество ракетных комплексов. В Черноморском регионе также размещены специальные гидроакустические станции, которое позволяют отслеживать морские силы НАТО. Об этом рассказал на Форуме Age Of Crimea Forum 2020 командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, Россия за последние годы пытается доминировать в Черноморском регионе, а главной базой для этого сделала украинский Крым. Так, например, в 2014 году на полуострове было 29 российских кораблей, а теперь уже 42, из которых 12 кораблей имеют мощное ракетное вооружение. Количество подводных лодок выросло с двух до семи.

"Суммарный залп ракетами типа "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию РФ, и береговой компонент – ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", то он составляет примерно 120 ракет. А к 2022 году этот суммарный залп, по нашим прогнозам, будет доведен до 168 пусков", – подчеркнул он.

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На суше россияне тоже не пожалели войск, нарастив сухопутные силы в несколько раз.

"Они имели в то время 810-ю бригаду морской пехоты... А сейчас создан 22-й армейский корпус, который, по прогнозам, будет переформирован в 22-ю армию. Кроме того, противокорабельных комплексов у них не было, сейчас там есть современные "Бастионы" и "Балы" в составе 15-й противокорабельной бригады", – сказал адмирал.

Россия перебросила на полуостров все виды военной авиации – бомбардировщики, штурмовики, истребители, разведывательные и противолодочные самолеты.

А прикрывают эту всю группировку ракетные комплексы С-400, которыми напичкан, Крым и они могут засечь цель на дальности в 240 км. Еще Россия установила гидроакустические станции вдоль всего "Турецкого потока", а также несколько станций от Тарханкутского полуострова в сторону Румынии, благодаря чему сможет наблюдать за судами, которые ходят в порты Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в Министерстве обороны ранее уже отмечали, что российская группировка в Крыму несет опасность для прибрежных территорий всего Черноморского региона, где находятся самолеты, корабли, танки и другое вооружение. Также была озвучена численность армии РФ в Крыму.

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