Лето в Крыму: туристы в погонах и "роскошь" в виде душа

Туристы везут с собой дешевую картошку и платят 42 грн за душ

Уже четвертый курортный сезон в оккупированном Крыму подходит к концу. Крымчане говорят о крайне высоких по сравнению с прошлым годом ценах, засилье туристов в погонах и дефиците отдыхающих в маленьких городах. "Сегодня" пообщалась с жителями аннексированного полуострова и активистами, которые постоянно отслеживают ситуацию в Крыму.

"По моим наблюдениям, за последние два-три года все больше крымчан, стремясь заработать на туристах, вынуждены брать деньги отдельно и за парковку авто в своем дворе, отдельно — за электроэнергию и дополнительно — за каждый прием душа. Причина простая — вода в Крыму после оккупации стала дефицитом, частыми стали перебои, поэтому возможность смыть с себя соль после моря — это уже роскошь", — рассказал нам житель Джанкоя Николай М. Крымчанин добавляет, что в целом на полуострове зарплаты остались прежними, а вот цены уже практически сравнялись с московскими.

Такие тенденции подтверждает и крымскотатарский активист Эрфан Кудусов, который постоянно мониторит ситуацию в родном крае.

"В Ялте и Судаке, конечно, много туристов из России. В своем большинстве это люди, которые приехали отдыхать по путевкам, которые им дали на работе. Это добровольно-принудительный туризм, как правило, для силовиков. То есть действуют по принципу: не хочешь — не едь, не поедешь — не будет вообще никакой путевки, — говорит Кудусов. — Дефицит туристов в поселках, потому как большинству обычных россиян ехать по полуострову куда-то дальше от Керченской переправы затратно — бензин в Крыму дороже, чем в большинстве регионов России. Многие туристы берут с собой даже продукты. Парадоксально, но всего несколько лет назад россияне подшучивали над украинцами, которые таким образом пытались экономно отдохнуть в Крыму. Теперь к такой изобретательности пришли сами. Везут с собой, например, небольшой запас картофеля, потому что овощи в Крыму очень дорогие".

Цены

"Батон стоит 30 рублей (около 13 грн), за 1 кг помидоров просят 130—140 рублей (55—60 грн), один раз принять пресный душ в арендованном частном доме — 100 рублей (почти 42 грн), цена парковки для автомобиля в автокемпинге — 200 рублей в сутки (84 грн). Даже несмотря на то, что в этом году в Крыму хороший урожай местных фруктов, они все же дороже, чем на материковой Украине. Люди пытаются заработать хотя бы за счет туристов, потому что с официальной работой напряженка", — рассказали нам крымчане.

Цены на аренду жилья составляют от 300 рублей в сутки в частном секторе вдалеке от моря и до 10 тыс. руб. в комфортном номере гостиницы в пешей доступности от пляжа на популярных курортах.

"Цены на продукты еще обусловлены и тем, что местный малый и средний бизнес практически убит, в Крым зашли крупные торговые сети, которые ориентируются на московские цены", — говорят крымчане.

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Пробки и контроль

За последний год крымчане еще чаще начали сетовать на то, что жизнь при российской власти оказалась сложнее, чем до весны 2014-го.

"На себе ощутил, что контролирующие органы — налоговики и другие — ведут себя более агрессивно. Работать приходится больше обычного, чтобы получить ту же прибыль, что была раньше. Если же говорить в целом о быте, то, кроме дороговизны, появилась проблема с дорогами. Из-за постоянных ремонтных работ трассы, ведущей к Керченскому мосту, мы живем в состоянии вечных пробок. Подозреваю, что так будет продолжаться до конца сентября, когда из крупных городов уедут российские туристы, — рассказал нам один из жителей Феодосии. — В одном не приходится сомневаться — зимой придется очень туго".

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Россияне: "Мост был пуст. Мы были одни"

Отдых в Крыму опробовали и россияне — и многие из них возвращаются с полуострова под впечатлением. Правда, не совсем приятным.

"Две недели в Коктебеле и Феодосии — мой личный страшный сон", — пишет россиянка под псевдонимом i_amkat на одном из форумов. Уже на Керченском, по словам девушки, выяснилось, что его популярность — миф: "Мост был пуст. Мы были одни. Это и веселило, и тревожило".

Первыми путешественников встретили обшарпанные, разваливающиеся многоэтажки на побережье.

"Именно их нам демонстрировали по всем каналам расселенными", — пишет девушка.

Направляясь в Феодосию, им пришлось преодолеть 100 км, зато каких!

"Съехав с благоустроенного широкого моста, мы попали на узкую строящуюся дорогу. Обочины нет, дорога огорожена бетонными блоками. Нужно в туалет? Отдохнуть? Этот путь не для людей со слабым мочевым пузырем — остановиться не получится. Съездов нет, зато есть военные", — описывает россиянка свой путь и добавляет, что дорога не освещается ночью.

По ее словам, первые несколько деревень по пути вымерли, дома стоят с заколоченными окнами. Ситуация не улучшилась и на самом курорте:

"Феодосия встретила нас ужасающим запахом протухшей рыбы и гниющей воды".

Под местным магазином туристы столкнулись с буйно отдыхающими, требующими коньяка, а в самом магазине продавщицы из СССР на "добрый вечер" уставились на россиян, как на прокаженных. В Коктебеле же путешественников поразили толпы людей на обочинах с табличками "Сдам жилье":

"В эпоху интернета кажется, что ты попал в прошлое, лет на 30 назад".

Девушка также заметила, что почти нигде не давали чеки:

"Касс нет ни в магазинах, ни в кафе, ни даже в музеях. Крым вроде и "наш", но от российского налогообложения, вероятно, освобожден".

Выяснилось, что Google давно не обновлял крымские карты:

"Проезды, в которые приложение рекомендует повернуть, давно застроены жилыми домами".

Россиянка рассказывает, что "Ласточкино гнездо" изо всех сил застраивают отелями, то же происходит и с Фиолентом.

"Стройка в этом некогда восхитительном при Украине месте получила новый размах и, боюсь, что скоро превратит Фиолент в помойку", — опасается путешественница.

В целом она рекомендует Крым для активных туристов, но считает, что при таком раскладе курорты вряд ли когда-нибудь смогут соответствовать европейским или азиатским.