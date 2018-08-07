Журналисты выяснили, как живет оккупированная Ялта в разгар курортного сезона

Украинцев в этом сезоне в Ялте, действительно, стало больше, но большинство – россияне

Журналисты побывали в самом популярном курортном городе оккупированного Крыма и выяснили, сколько стоит отдых в Ялте, кто отдыхает, и на что жалуются местные.

Автостанция Ялты ограждена металлическим забором: в Крыму борются с терроризмом.

На пляже встречаются украинские туристы.

Василий приехал из Николаева.

"Особых изменений в лучшую сторону я не вижу. Растут цены, людей не добавляется. Вот я как прихожу на этот пляж пять лет подряд, сколько есть людей, столько и есть", – рассказывает Василий.

Украинцев в этом сезоне здесь, действительно, стало больше, но большинство – россияне.

Тотальная застройка вдоль моря – теперь главная проблема Ялты, рассказывает местный журналист и общественный активист Сергей Сардыко. В Приморском парке показывает элитный дом, который по документам – библиотека.

"Пришедшие к "власти" после аннексии обещали сохранить береговую линию. Однако небоскрёбов тут строят еще больше. И на протест ялтинцев сейчас не вывести", – рассказывает Сергей Сардыко.

Люди заняты выживанием, пытаются заработать копейку в сезон и гражданская активность упала в разы.

За комнату в частном секторе берут с человека 400 гривен в сутки. В три раза дороже аренда квартиры, рассказывают маклеры.

Но на пляже самой дорогой гостиницы "Ялта-интурист", где 12 дней стоят 3 тысячи долларов, есть отдыхающие. В основном, москвичи.

Вечером на набережной Ялты многолюдно. Из странностей – агитация детей вступать в военно-спортивные клубы.

Ранее мы писали, что Коктебель может остаться без туристов на несколько лет.

Напомним, в центре Симферополя крымский татарин поджег себя.