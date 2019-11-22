Фото: dumskaya.net

На Украину 21 ноября обрушился сильный ветер – из-за непогоды пострадали южные регионы. В сети появились фото и видео последствий.

В Одессе из-за ветра на проспекте Гагарина между проспектом Шевченко и Французским бульваром в городе рухнула рекламная конструкция. Как сообщает "Думская", весь каркас рекламного щита был изъеден ржавчиной.

Кроме того, в Одесском заливе из-за непогоды терпит бедствие танкер "Делфи" под флагом Румынии. Известно, что судно изначально находилось в акватории порта "Південний" – его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы, к Ланжерону.

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Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия" и катера Морской поисково-спасательной службы. Они пытались подойти к судну и снять с него экипаж. Спасательной операции мешают ветер и сильный шторм (скорость ветра 20-25 м/с, высота волны 2,3 метра). Моряки говорят, что у бункеровщика нет топлива и пока судно сидит на мели – его удерживает якорь.

Фото: dumskaya.net

Непогода не обошла и Херсонскую область. Тут из-за сильного ветра под воду уходит городской пляж Геническа. Видео с места событий в Facebook опубликовал Алексей Коротков.

А в Запорожской области непогода отрезала Арабатскую стрелку от "большой земли" – Азовское море полностью затопило дорогу, которая ведет на остров Бирючий. Как сообщили в пресс-службе Щасливцевского сельского совета, сейчас транспортное сообщение на этом участке дороги временно прекращено.

Кроме того, мы сообщали, что на севере оккупированного Крыма в Джанкое со школы №7 ветром сорвало крышу.

Также мы писали, что зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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