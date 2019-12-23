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На Крым в день визита Путина обрушатся сильный ветер и дожди

23 декабря, 13:02

Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с

Керченский мост

Керченский мост

23 декабря в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщает Укргидрометцентр, весь день 23 декабря на полуострове будут идти дожди. Днем температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла, ночью – до 9-11.

По данным местных синоптиков, в Крыму в ближайшее время также ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с.

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Спасатели советуют "воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе".

Как ранее писал сайт "Сегодня", в понедельник, 23 декабря, оккупанты намерены запустить железнодорожное движение по так называемому Крымскому мостому, который соединит Россию с аннексированным полуостровом. На открытие переправы собирается приехать президент РФ Владимир Путин. Отмечается, что в ходе поездки Путин пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли будут докладывать российскому президенту о планах развития транспортной инфраструктуры.

Накануне стало известно, что Россия на 4 суток закрыла Керченский пролив для судов. Движение через пролив закрыто с 20 по 24 декабря, связано это именно с планами запустить железнодорожное движение по Керченскому мосту.

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Крым погода синоптики Владимир Путин Крымский мост

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