На строительстве Керченского моста погиб уже пятый рабочий

/ Фото: Керчь.ФМ

В оккупированном Крыму произошел обвал в железнодорожном тоннеле на подъездах к Крымскому мосту.

Об этом сообщает издание Керч.ФМ.

Один человек погиб, одному удалось откопаться самому.

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Представители застройщика железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи официально подтвердили гибель человека.

"По факту гибели рабочего 13 сентября на площадке строительства керченского ж/д подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, что это уже не первая жертва строительства Керченского моста.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказывал, что молнии могут разрушить Керченский мост. По его словам, под воздействием молний мост теряет свои несущие качества.

Ему уже давно предрекают незавидную судьбу. Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар уверен, что Керченский мост долго не простоит и назвал главную проблему.

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