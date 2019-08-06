По Керченскому мосту начался наркотрафик из Крыма в Россию

После задержания в Запорожской области колоссальной партии наркотиков украинские правоохранители пресекли деятельность международного наркокартеля, члены которого собирались переправить в Россию партию каннабиса.
Операция проводилась в сразу в нескольких областях.
Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, были изъяты более 5 тыс. кустов конопли, почти 12 кг уже готового к употреблению каннабиса, оборудование для выращивания растений, мобильные телефоны, флэш-носители и тому подобное.
Также были задержаны те, кто выращивал, хранил наркотические растения, а также посреднике по переправке их в Россию через аннексированный Крым и аварийный Керченский мост.
Операция проводилась в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях совместными силами пограничников, СБУ, прокуратуры Крыма и спецподразделения "ДОЗОР".
Задержанным грозит от пяти до восьми лет лишения свободы по статье за контрабанду наркотиков.
В настоящее время проводятся следственные действия и необходимые экспертизы.
Напомним, прошлой осенью в Запорожье патрульные полицейские задержали мужчину и женщину, которые гуляли по центру городу с пакетом наркотиков.
Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк