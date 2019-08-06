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По Керченскому мосту начался наркотрафик из Крыма в Россию

Сегодня, 18:28

Украинские пограничники помешали наркокартелю переправить в Россию крупную партию марихуаны

По Керченскому мосту начался наркотрафик из Крыма в Россию Днепр Украинские пограничники помешали наркокартелю переправить в Россию крупную партию марихуаны

После задержания в Запорожской области колоссальной партии наркотиков украинские правоохранители пресекли деятельность международного наркокартеля, члены которого собирались переправить в Россию партию каннабиса.

Операция проводилась в сразу в нескольких областях.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, были изъяты более 5 тыс. кустов конопли, почти 12 кг уже готового к употреблению каннабиса, оборудование для выращивания растений, мобильные телефоны, флэш-носители и тому подобное.

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Видео: ГПСУ

Также были задержаны те, кто выращивал, хранил наркотические растения, а также посреднике по переправке их в Россию через аннексированный Крым и аварийный Керченский мост.

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Операция проводилась в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях совместными силами пограничников, СБУ, прокуратуры Крыма и спецподразделения "ДОЗОР".

Задержанным грозит от пяти до восьми лет лишения свободы по статье за контрабанду наркотиков.

В настоящее время проводятся следственные действия и необходимые экспертизы.

Напомним, прошлой осенью в Запорожье патрульные полицейские задержали мужчину и женщину, которые гуляли по центру городу с пакетом наркотиков.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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Источник: Сегодня

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