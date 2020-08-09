На выезде из Крыма образовалась большая очередь: что произошло

В ночь на воскресенье, 9 августа, на контрольном пункте въезда-выезда Армянск-Каланчак со стороны оккупированного Крыма образовалась очередь на выезд. Работа КПВВ прекращается с 08:00 9 августа до 08:00 30 августа.

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Об этом сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"Со стороны оккупированного Крыма (переход Армянск-Каланчак) собралась очередь около 300 человек на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется. люди, которые въехали с материковой части Украины, как и жители полуострова, собравшиеся по делам посетить материк, боятся оказаться заблокированными в Крыму. Российские оккупанты с оформлением документов не спешат", – написал он.

Фото: facebook.com/dogrujol

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Напомним, что Кабинет министров Украины временно прекратил работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Министр Кабмина Олег Немчинов рассказал, в каком случае людей могут пропустить через админграницу.

Крым и Донбасс: правила въезда на оккупированные территории

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