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Украина прекратит работу КПВВ на админгранице с Крымом: названа дата

8 августа, 12:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Кабмине рассказали, кому разрешат пересекать админграницу

Кабинет министров Украины временно прекратил работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

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По данным министра, работа КПВВ прекращается с 08:00 9 августа до 08:00 30 августа. В то же время он рассказал, в каком случае людей могут пропустить через админграницу:

  • если человек живет в Крыму или Севастополе или же там находится его имущество. Тогда можно попасть в Крым;
  • если человек живет за пределами Крыма или Севастополя, но дал согласие на самоизоляцию с использованием программы "Дий вдома" с момента пересечения КПВВ на временно оккупированную территорию и выезда с нее;
  • если целью поездки является защита национальных интересов или выполнение международных обязательств;
  • если гражданин является представителем дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих из Крыма и Севастополя.

Кроме того, Немчинов уточнил, что выезд из Крыма и Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства возможен только по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

А вот выезд из этих территорий и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера возможно по решению председателя ГПСУ по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Напомним, по состоянию на утро 8 августа в Украине зафиксировали 1489 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 27.

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В связи с этим министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что предложит пересмотреть меры контроля за соблюдением карантина.

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Крым КПВВ админграница
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