Нарушение международного права: в ЕС жестко отреагировали на призыв крымчан в армию России

Призыв жителей незаконно аннексированного Крыма в армию России нарушает международное гуманитарное право. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

"Российская Федерация проводит призыв в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе для отбора жителей полуострова в Вооруженные силы Российской Федерации. Это является нарушением международного гуманитарного права", - написали в сообщении.

Также отмечается, что Российская Федерация "связана международным правом и обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове".

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"ЕС не признает и не будет признавать незаконной аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя. Европейский Союз продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове", – отметили в ЕС.

В ЕС заверили в неуклонной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Напомним, на призыв в армию отреагировала и Украина. Министерство иностранных дел Украины выступило с решительным протестом и резко осудило действия России.

Кроме того, мы писали, что российские оккупанты будут свозить в Крым военных с коронавирусом.

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