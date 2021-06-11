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Оккупация Крыма и госизмена. Дело относительно 8 бывших чиновников Крыма скоро рассмотрит суд

11 июня 2021 19:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Материалы дела уже открыли стороне защиты для ознакомления, после этого суд рассмотрит его по существу

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 8 бывших чиновников АР Крым. Среди фигурантов – экс-депутат ВР АРК Сергей Аксенов, бывший глава ВР АРК Владимир Константинов и экс-прокурор Генпрокуратуры Наталья Поклонская.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кто фигурирует в деле:

  • Сергей Аксенов;
  • Владимир Константинов;
  • Наталья Поклонская;
  • Юрий Дойников;
  • Сергей Абисов;
  • Виктор Мельниченко;
  • Рустам Темиргалиев;
  • Петр Зима.

Расследование проводили по таким фактам:

  • насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват власти;
  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • государственная измена и создание преступной организации.

Установлено, что подозреваемые в течение февраля-марта 2014 года создали в Крыму преступную организацию и способствовали оккупации полуострова.

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Материалы дела уже открыли стороне защиты для ознакомления. Вскоре обвинительный акт направят в суд для рассмотрения по существу.

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Напомним, Поклонская заявила о своих намерениях вернутся на временно оккупированный полуостров, где во время аннексии была так называемым "прокурором Крыма"

Ранее сообщалось, что чиновника-предателя, которого задержали возле Крыма, будут судить за госизмену.

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