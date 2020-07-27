Оккупанты назвали причину смерти трехлетнего сына политзаключенного в Крыму

Причиною смерти трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусы, которого нашли мертвым после длительных поисков в оккупированном Крыму, стало утопление. Об этом рассказали в так называемом представительстве российского Министерства внутренних дел на полуострове.

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"Согласно результатам вскрытия признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели ребенка – утопление", – говорится в сообщении.

Оккупанты отметили, что сейчас устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

Как известно, ребенок исчез вечером 24 июля в поселке Строгановка под Симферополем. Всего к поискам ребенка подключились порядка 700 человек.

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Напомним, в оккупированном Крыму отец Мусы, Руслан Сулейманов, был арестован по "делу Хизб ут-Тахрир" еще 26 марта прошлого года. На этой неделе его вернули из психиатрической клиники, где он месяц проходил принудительную экспертизу, в СИЗО.

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"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая партия, которую в России признали террористической организацией. В Украине она легальна. На сайте украинской организации говорится, что цель партии – возобновление исламского образа жизни посредством установления халифата. Также отмечается, что "Хизб ут-Тахрир" не практикует насильственные методы, не содержит и не финансирует вооруженные группы.

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