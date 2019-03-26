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На КПВВ "Каланчак" оккупанты задержали двоих крымскотатарских активистов

Сегодня, 12:25

Активистов задержали под предлогом дополнительной проверки документов

На КПВВ "Каланчак" оккупанты задержали крымскотатарских активистов
На КПВВ "Каланчак" оккупанты задержали крымскотатарских активистов. Фото: Facebook
На КПВВ "Каланчак" оккупанты задержали двоих крымскотатарских активистов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9f9/ed6/5c99f9ed6f230.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9f9/ed6/5c99f9ed6f230.jpg Крым Активистов задержали под предлогом дополнительной проверки документов

Двое крымскотатарских активистов общественной организации Крымская солидарность – Ремзи Бекиров и Руслан Сулейманов, были задержаны оккупантами возле контрольного пункта въезда-выезда "Каланчак". Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Задержание активистов произошло 26 марта. Как сообщила жена одного из задержанных, Халид Бекирова, в 9:10 мужчин остановили неподконтрольной стороне Каланчак и направили в модуль для дополнительных проверок, где они находятся до сих пор.

В Крымской солидарности напомнили, что в феврале 2017 года обоих активистов задержали у дома Марлена Мустафаева и приговорили к административному аресту за якобы несанкционированный митинг.

В марте 2017 года "суд" в Симферополе приговорил Ремзи Бекирова к трем суткам ареста за распространение якобы экстремистских материалов в социальных сетях.

В свою очередь Руслан Сулейманов участвовал в одиночном пикете в поддержку арестованных крымских татар и также был приговорен к штрафу в размере 10 тысяч российских рублей (около 3500 гривен).

Напомним, ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент напомнил России об ответственности за оккупацию полуострова и пообещал, что Вашингтон и дальше будет наказывать Россию санкциями.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко отметил, что Россия платит высокую цену за оккупацию полуострова. Так, например, агентство Bloomberg уже подсчитало убытки России за время аннексии Крыма. По этим данным, потери Кремля составляют 150 млрд долларов, большая часть которых вызвана санкциямиСША и Евросоюза. С 2014 года "черный список" лиц и российских компаний, на которых распространяются ограничения, превысил 700.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе незаконный "крымский референдум" не признает и ООН. А вот тот же Аксенов признал, что захватом Крыма руководил лично Путин.

Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Крым, активисты, крымские татары, Каланчак

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