В оккупированном Крыму нашли тело трехлетнего сына политзаключенного

Погибшего нашли в сливной яме рядом с домом

В Симферопольском районе в поселке Строгановка пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова – трехлетний Муса Сулейманов. Утром 26 июля стало известно, что мальчика нашли мертвым. Об этом сообщила крымскотатарская журналистка Лиля Буджурова в Facebook.

"Ужасное горе. Мальчика нашли мертвым в сливной яме рядом с домом", – написала она.

Перед этим она писала, что к дому, где жил Муса, приехала машина, чтобы скачать сливную яму.

"Послышались какие-то крики, и сразу всех попросили отойти. Место обнесли сигнальной лентой", – писала она.

Как известно, ребенок исчез вечером 24 июля в поселке Строгановка под Симферополем. Всего к поискам ребенка подключились порядка 700 человек.

Напомним, в оккупированном Крыму отец Мусы, Руслан Сулейманов, был арестован по "делу Хизб ут-Тахрир" еще 26 марта прошлого года. На этой неделе его вернули из психиатрической клиники, где он месяц проходил принудительную экспертизу, в СИЗО.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая партия, которую в России признали террористической организацией. В Украине она легальна. На сайте украинской организации говорится, что цель партии – возобновление исламского образа жизни посредством установления халифата. Также отмечается, что "Хизб ут-Тахрир" не практикует насильственные методы, не содержит и не финансирует вооруженные группы.

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