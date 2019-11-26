Оккупанты хотят наладить поставки косметики из розы и лаванды с Крыма в Сирию

Контракт подписали на несколько лет

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

В оккупированном Крыму комбинат "Крымская роза" договорился о поставках в Сирию косметики на основе эфирных масел розы и лаванды, несмотря на то что плантации этих растений на полуострове резко сократились.

Как рассказал гендиректор предприятия Иван Гладун, поставки косметики с полуострова в Сирию начнутся с 2020 года. Контракт с сирийской дистрибьюторской компанией, которая продает косметику, подписан на несколько лет.

"Будем поставлять более 100 наименований косметических продуктов для ухода за лицом и телом. В основном это продукция на основе эфирного масла розы и эфирного масла лаванды. Эти масла очень популярны в Сирии", – отметил Гладун.

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Он добавил, в Крыму резко уменьшилось число плантаций роз и лаванды.

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Отметим, что в Крыму за последнее время стало меньше не только плантаций. В частности, мы сообщали, что Симферопольское водохранилище высохло практически до дна. Теперь по пересохшему дну одного из крупнейших водоемов полуострова, которое еще совсем недавно было полным, ходят люди и ездят автомобили.

А в Севастополе из-за проблем с водоснабжением подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины.

Также сообщалось, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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