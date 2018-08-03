Оккупанты в Крыму распродают арестованную Украиной недвижимость – Тымчук

Риелторы по просьбе оккупационной администрации замалчивают тот факт, что выставленная на продажу недвижимость арестована украинским судом

Российская оккупационная администрация Крыма начала распродажу недвижимого имущества, которое заочно арестовано в Украине, рассказал на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

По его словам, представители местной оккупационной власти через "проверенных риелторов" продают элитные квартиры в районе южного побережья полуострова (г. Ялта, Алупка, Алушта) по ценам, существенно заниженным по сравнению с рыночными.

"Учитывая, что такая недвижимость находится под залогом в украинских банках или уже заочно арестована в Украине, оккупационная администрация дала неофициальное указание риелторам реализовывать такое жилье исключительно местным жителям, владевшим до 2014 года украинскими паспортами, а также иностранцам. Но в то же время не извещать потенциальных покупателей о залоге или аресте имущества", – сообщил Тымчук.

Нардеп добавил, что, поскольку РФ не признает юрисдикцию международного арбитража об имущественных отношениях на территории оккупированного Крыма, после продажи залогового имущества украинских банков граждане Украины, которые приобрели такое имущество, будут вынуждены подавать иски о признании права собственности в крымские суды, "тем самым признавая юрисдикцию временно оккупированных территорий Крыма".

Напомним, ранее Тымчук писал, что в России прижали организацию по отправке наемников на Донбасс. По его словам, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против подозреваемых в руководстве "Союза десантников России" (СДР), и провел обыски с изъятием документации. Также были и задержания.

Также Тымчук показал фото российской техники в Крыму с высоты птичьего полета. Кремль не только увеличивает количество войск, но и доводит полуостров до экологической катастрофы, отметил нардеп.