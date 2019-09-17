Оккупанты в Крыму заговорили о переименование полуострова

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В Крыму оккупанты обсуждают идею закрепить за оккупированным украинским полуостровом новое название – Республика Крым – Таврида.

С таким предложением выступил глава национально-культурной автономии крымских греков "Таврида" Иван Шонус. По его мнению, двойное название "позволит закрепить за полуостровом российский статус", сообщает "Российская газета".

В свою очередь, так называемый "вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте РФ" Георгий Мурадов счел эту идею достойной обсуждения в различных органах оккупационной власти в случае, если жители полуострова поддержат это.

"Мне кажется очень значимой инициатива греков Крыма использовать в названии, наряду с имеющимся, добавление историческое, которое звучало бы как Республика Крым – Таврида, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков", – сказал Мурадов.

Также он добавил, что в России есть "целый ряд регионов, таких как Северная Осетия – Алания, Республика Саха (Якутия), которые применяют историческую часть в своем названии".

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В свою очередь, т.наз. "глава общественной палаты" Крыма Григорий Иоффе выступил против переименования и назвал это "пустыми хлопотами", поскольку "игра в названия и переназвания только разделит общество и породит ненужные споры".

Также он добавил, что при необходимости может рассмотреть данную инициативу, если поступит "надлежащая аргументация".

Еще одним противником переименования стал так называемый "председатель" оккупационного госсовета полуострова Владимир Константинов.

"Я категорически против идеи. В Крыму есть, чем заниматься — колоссальный объем задач и проблем. За Республику Крым жители полуострова боролись долгое время и эти слова очень важны для нас. Крым знает весь мир, а зачем нам переименовывать в "Тавриду" и всем рассказывать историю полуострова. Не нужно увлекаться таким. Нет смысла спекулировать на эту тему. Это аморально", — поведал он.

Как известно, Таврида — одно из названий Крымского полуострова, которое использовалось после его присоединения к России в 1783 году. Во времена Российской империи существовала Таврическая губерния.

21 марта 1918 года на территории Крыма была провозглашена Советская социалистическая республика Таврида, которая просуществовала до 30 апреля того же года.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины призывает усилить давление на Россию для прекращения нарушения прав человека в оккупированном Крыму, гуманитарную ситуацию в котором ранее сравнили с Южным Суданом. Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно заседания Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации, на котором будет рассматриваться проект доклада о ситуации с крымскими татарами.

Отметим, Большая палата Европейского суда по правам человека начинает слушание по делу "Украина против России" по Крыму. Предмет жалобы – нарушение прав человека на оккупированном полуострове.

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