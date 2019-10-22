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Оккупанты задержали трех крымскотатарских активистов

22 октября, 11:37

Задержанных несколько часов держали в участке, но потом отпустили

Оккупанты без объяснения причин задержали трех крымских татар

Оккупанты без объяснения причин задержали трех крымских татар / Фото: Facebook

Российские оккупанты 22 октября задержали троих крымскотатарских активистов, которые возвращались с судебного процесса в Ростове-на-Дону.

Как сообщили в Facebook-сообществе "Крымская солидарность", задержание произошло в районе Крымского моста.

"Трое пассажиров микроавтобуса: Османов Ансар Исмаилович 1975 года рождения, Керимов Али Наимович 1960 года рождения, Сулейманов Амет Рефатович 1984 года рождения, были задержаны и до сих пор находятся в отделе МВД", – говорится в сообщении.

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По данным сообщества, у задержанных требовали "заполнить анкеты на отработку преступлений, затем принудительно провести дактилоскопическую экспертизу, на что сотрудники полиции получили отказ".

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Все трое задержанных – активные участники судебных процессов по политическим делам против крымских татар.

Позже стало известно, что у троих мужчин отобрали документы и более трех часов держали в участке, однако потом все же отпустили.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова напомнила, что на территории России и в аннексированном Крыму продолжают незаконно содержаться 113 граждан Украины, и в том числе 89 крымских татар.

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Источник: Сегодня

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