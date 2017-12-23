Оккупированный Крым оставили без украинской еды

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Россельхознадзор роется в багаже путешественников

Оккупированный Крым оставили без украинской еды

За минувшую неделю в Крым не пустили 242,2 кг продуктов с материковой Украины. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено 63,2 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 62,4 кг мяса птицы, 5,2 кг свинины, 35,9 кг сала, 7,3 кг продукции пчеловодства и меда, 9,6 кг рыбной продукции и морепродуктов, 43 кг молока и молочной продукции, 4,8 кг крольчатины, 10,9 кг говядины, 80 яиц", – пояснили в ведомстве.

На основании норм и требований Таможенного союза товары на территорию полуострова не пустили. Всего же с начала года в Крым не пропустили более 10 тонн украинских продуктов.

Напомним, в сентябре управления Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о том, как в Крыму нарушают права человека. Среди прочего в ООН обеспокоены призывом крымчан в российскую армию.

Также  "власти" оккупированного Россией Крыма возмущены принятым в ООН обновленным проектом резолюции по полуострову.
продукты, товары, Крым

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"Сегодня"

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