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"Она ждет родных людей": в смертельном ДТП в Крыму собака потеряла хозяев

31 июля, 19:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Судьба владельцев пса неизвестна

В микроавтобусе, который попал в смертельное ДТП в оккупированном Крыму, вместе с пассажирами ехала собака. Она жива, цела и невредима, вот только судьба ее хозяев пока неизвестна.

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Сейчас неравнодушные крымчане ищут владельцев животного или их родственников, сообщает Форпост Севастополь.

"Ищем хозяев или родственников хозяев. Может быть, хозяева в больнице. Может, другие пассажиры знают, с кем ехала собака. Хотя бы ее имя. Пока (временно) собаку оставили у себя. Собака умная и воспитанная. Очень ухоженная. Она ждет родных людей. Не бросайте ее. С доставкой помогу чем смогу. Номер для связи +79788941356", – написала в группе "Автопартнер Крым" пользователь Виктория.

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Напомним, 31 июля в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП – столкнулись микроавтобус и грузовик. Авто не разминулись на трассе "Таврида".

Ранее сообщалось о восьми жертвах аварии. Позже появилась информация о том, что в больнице скончался еще один пассажир.

Также мы писали, что четверо пострадавших пассажиров микроавтобуса находятся в реанимации, среди них есть беременная женщина.

(Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика)

Видео: Facebook/Автопартнер Крым

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ДТП Крым собака помощь погибшие Украина пострадавшие
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