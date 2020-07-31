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Страшное ДТП в Крыму: число погибших возросло

31 июля, 09:24

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Среди погибших есть водитель микроавтобуса

Жертвами ДТП с микроавтобусом в оккупированном Крыму стали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого регионального министерства здравоохранения.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, известно, что среди погибших есть водитель микроавтобуса. Как сообщает "Интерфакс", его личность устанавливается вместе с остальными погибшими в этом микроавтобусе.

Также возросло и число пострадавших. Как рассказала так называемая "вице-премьер" Крыма Елена Романовская, травмы в ДТП получили десять человек. По ее словам, четверо из них находятся в симферопольской больнице: двоих оперируют, двое под наблюдением.

Романовская добавила, что среди пострадавших есть двое детей. Они получили в аварии незначительные ссадины и ушибы и их забрал отец.

Напомним, 31 июля в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП – столкнулись микроавтобус и грузовик. Авто не разминулись на трассе "Таврида". Ранее сообщалось о восьми жертвах аварии.

Также недавно в Крыму произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек.

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ДТП Крым грузовик погибшие пострадавшие микроавтобус

Источник: ТАСС

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