Педагог из Ялты о зарплате в оккупации: "Это 101 плевок в лицо учителю"

Ялтинский учитель Юрий Монастырев полгода назад ушел из школы, в которой проработал 35 лет. Спустя полгода он дал интервью местному пропагандисту, сообщает блогер Крымский бандеровец.

"Педагог — это теперь "обслуживающий персонал". Задача у чиновничьего аппарата одна — завалить учителя чудовищной бумажной работой: программы, поурочные планы, отчёты, отчеты, отчеты… И — тем самым забить, унизить как человека до такой степени, чтобы отбить всякую охоту к сопротивлению, желанию думать. Про оплату труда учителя говорить можно много и яростно. Зарплатой это назвать нельзя. Это 101 плевок в лицо учителю. У 70% рядовых учителей зарплата и стимулирующие — 12-14 тысяч рублей в месяц. У нас есть образование, превращенное в чудовищного монстра вроде Сатурна, пожирающего своих детей. Сейчас весь Интернет забит открытыми письмами преподавателей, криками отчаяния учителей от "дайте дожить" до "ненавижу". Власть не слышит или не хочет слышать. Зря. Нет образования — нет будущего у страны, несмотря на "человеческий капитал", запасы газа, ракеты "Тополь" и победы в Сирии. Голодные и нищие учителя, которых уже сегодня катастрофически не хватает — это приговор. Никогда не думал, что доживу до такой ситуации. Горько", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что во время пребывания в одном из крымских СИЗО сокамерники избивали украинского учителя Юрия Ильченко, которого арестовали по подозрению в разжигании межнациональной розни, потому что им обещали меньший срок заключения или условно-досрочное освобождение.

Ранее в Херсоне до неузнаваемости избили учительницу.

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