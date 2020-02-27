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Погодный апокалипсис в Крыму: крыша многоэтажки "накрыла" стоянку машин

27 февраля, 18:44

Руслан Ровик

Под сорванной крышей оказалось более десяти машин

В оккупированном Крыму ураганным ветром была сорвана крыша с пятиэтажного здания научно-исследовательского института сельского хозяйства в Симферополе.

Об этом рассказал "начальник" административных органов оккупационной администрации города Сергей Роик, сообщают "Крым.Реалии".

"Данное здание не является муниципальной собственностью. На устранение последствий отправлены все ответственные службы", – заявил он.

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По словам Роика, сорванная крыша упала на автостоянку, которая находится возле института.

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В свою очередь, спасатели заявили, что под завалами оказались более десяти автомобилей. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее стало известно, что ураганный ветер сорвал часть металлической крыши в Феодосии – без кровли остались два подъезда.

Также стоит напомнить о том, как в Одессе сорванные ветром металлические штыри насквозь пробили припаркованный BMW. К счастью, обошлось без пострадавших – людей в машинах не было, и только мужчина, который выгуливал собаку рядом с парковкой, отделался легким испугом.

Видео: Xydessa

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Крым ветер Симферополь ураган непогода ураганный ветер

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