Непогода в Крыму: ветер сорвал крышу многоэтажки в Феодосии

В оккупированном Крыму, который недавно пострадал от непогоды, 26 февраля сильным ветром сорвало часть крыши с многоэтажного дома в Феодосии.

Об этом сообщили в оккупационном "министерстве" чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел на улице Старшинова,8а – ветер сорвал крышу над двумя подъездами дома.

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"Пострадавших нет. На данный момент ведутся работы по ликвидации последствий непогоды", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Одессе ураган заставил море "отступить" от берега – на пляже в Лузановке сделали яркие фото. При этом в ближайшее время, вслед за циклоном "Юля", жителей города ожидает нашествие "Зехры". Синоптики предупредили, что ожидается сильный ветер.

От урагана пострадала и Запорожская область – в Мелитополе ветер разрывал рекламные щиты, срывал светофоры и вырвал с корнем деревья, одно из которых упало на многоэтажку. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы сообщали о том, что после удара непогоды в 12 областях страны без электричества остались 504 населенных пункта.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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