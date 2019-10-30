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Постпред президента в Крыму: Оккупанты сокращают обучение на украинском и крымскотатарском языках

30 октября, 18:03

Кориневич предупредил, что будущее поколение практически не будет знать об Украине

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pixabay

В аннексированном Крыму оккупанты постоянно сокращают количество детей, которые учатся на украинском или крымскотатарском языках.

Об этом на Форуме Единства в Мариуполе заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, сообщает hromadske.

"В Крыму осталась лишь одна украинская школа – в Феодосии. И сейчас на украинском учатся только около 250 человек. В других школах украинский почти всегда изучается факультативно, история Украины не изучается с 2015 года", — подчеркнул он.

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Кориневич добавил также, что на крымскотатарском языке на полуострове обучаются 6000 детей, но и их количество постоянно уменьшается.

"В будущем мы будем иметь поколение, которое почти ничего не знает об Украине", — предупредил он.

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Фото: UA: Вінниця

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО.

Также мы сообщали о том, что новый учебник истории Крыма за 10 класс, который может появиться в школах аннексированного полуострова, по словам правозащитников, разжигает ненависть к крымским татарам.

Стоит добавить также, что в оккупированном Симферополе задержали участников акции "Зажги огонек в своем сердце", проходившей ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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Крым украинский язык обучение крымскотатарский язык Кориневич

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