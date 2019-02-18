Оккупанты разжигают ненависть в школах Крыма: опубликованы доказательства

Крымских старшеклассников хотят учить истории по учебнику, в котором рассказывают о "грехах" крымских татар

Фото: facebook.com/crimeahrg.

Оккупанты разжигают ненависть в школах Крыма: опубликованы доказательства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a94/5d1/5c6a945d11861.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a94/5d1/5c6a945d11861.jpg 2019-02-18T13:18:41+02:00 Крым Крымских старшеклассников хотят учить истории по учебнику, в котором рассказывают о "грехах" крымских татар

Новый учебник истории Крыма за 10 класс, который может появиться в школах аннексированного Россией полуострова уже 1 сентября, разжигает ненависть к крымским татарам, утверждают правозащитники.

Как пишут на своей странице в Facebook эксперты "Крымской правозащитной группы", составители учебника утверждают, что во время Второй мировой войны крымские татары встречали немецких оккупантов с цветами и вином и активнее занимались коллаборационизмом, чем другие этнические группы Крыма.















В книге также утверждается, что в местах выселения крымским татарам бесплатно раздавали еду, приусадебные участки и ссуды на строительство жилья, что правозащитники называют спорными и не подтвержденными массово утверждениями.

"Таким образом, в общем контексте поданной в учебнике информации усматриваются проявления языка вражды. А именно, публикации высказываний, которые подвергают сомнению общепризнанные исторические факты насилия и дискриминации во время депортации крымскотатарского народа", – пишут правозащитники.

На этом фоне эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова призвала немедленно исключить данную книгу из списка учебных пособий, а руководитель Центра гражданского просвещения "Альменда" Валентина Потапова предупредила, что подобные формулировки могут спровоцировать межэтнический конфликт.

Крымские юристы уже указали "министру образования Крыма" Наталье Гончаровой на то, что данный учебник нарушает сразу несколько законов РФ, поэтому должен быть изъят из учебной программы и признан разжигающим межнациональный конфликт.

Напомним, в оккупированном Симферополе задержали участников акции "Зажги огонек в своем сердце", проходившей ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в прошлом мае.

Кроме того, мы писали, что мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине озвучила ряд нарушений международного права в оккупированном Крыму, среди которых задержания и пытки, от которых страдают в основном крымские татары.

Кроме того, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал о массовых обысках у представителей его народа в Крыму.

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