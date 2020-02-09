Новые правила въезда детей в Крым вступили в силу: что изменилось

Фото: dpsu.gov.ua

9 февраля в Украине вступают в силу новые правила въезда детей во временно оккупированные территории и выезда. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, согласно изменениям, въезд детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то родителей или уполномоченных ими лиц. Наличие второго родителя или поручений от него не обязательно.

Дети от 14 до 16 лет могут въезжать на временно оккупированную территорию Украины (ВОТУ) самостоятельно если родители проживают там, а также есть документы об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

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Въезд и выезд для граждан Украины, которые едут с целью оформления украинских документов осуществляется по предъявлению справки от территориального органа (подразделения) миграционной службы.

Также изменениями предусмотрено, что выезд на ВОТУ и въезд из нее граждан Украины, младше 16 лет, осуществляется при предъявлении украинского паспорта или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Напомним, ранее сообщалось, что при въезде жителей аннексированного Россией Крыма на материковую Украину в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будут проводить мониторинг целей поездок.

Кроме этого, ранее мы сообщали о том, что российскому блогеру Александре Митрошиной, на встрече с которой в Киеве произошло жесткое задержание украинских активистов, запретили въезд на территорию Украины.

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