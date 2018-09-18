Пронзительные боли и рвота: Денисова рассказала о состоянии избитого Балуха

Сегодня, 12:28

Политзаключенный попросил привести к нему нотариуса, чтобы написать завещание

Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org
Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org

Информацию об избиении украинского политзаключенного Владимира Балуха в симферопольском СИЗО подтвердили адвокат и Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Денисова отметила, что медики после избиения до сих пор не осмотрели Балуха. Самочувствие мужчины сейчас крайне плохое: его мучают боли в областях почек, печени, головы и в сердце. Иногда боли настолько пронзительные, что вызывают рвотные рефлексы.

Как отметила Денисова, причиной избиения стало то, что Балух рассказывал адвокату о состоянии своего здоровья, об отношении к нему в следственном изоляторе и об утраченной надежде. После физической расправы и без того слабого политзаключенного в СИЗО посадили перед видеокамерой и заставили сказать, что у него все хорошо, здоровье не подводит, прекрасные условия содержания и отношение к нему тоже стабильно хорошее.

"Сейчас Владимир Балух беспокоится: попросил привести к нему нотариуса. Как и Сенцов, напишет завещание на случай смерти. Чувствует, что угрозы расправы лишь угрозами не останутся и в колонию он же не доедет", – добавила Денисова.  

Напомним, что 15 сентября адвоката Балуха не пустили к его подзащитному

Кроме того, как мы уже писали, оккупационные власти Крыма отрицают факт избиения Владимира Балуха.
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