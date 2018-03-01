Путин анонсировал открытие Крымского моста для движения транспорта

Крымский мост будет открыт для движения транспорта в ближайшее время. Об этом в своем обращении заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья. Мы серьезно обновили федеральные автомобильные трассы. Теперь нужно привести в порядок региональные и местные дороги", – пояснил Путин.

Ранее мы сообщали, что в России похвастались очередным достижением на строительстве Керченского моста. Строители моста через Керченский пролив отрапортовали о том, что якобы возвели все опоры для создания автодорожной части моста.

"Мостостроители завершили сооружение всех опор автодорожной части моста через Керченский пролив. Это 288 опор, из которых 85 – в морской акватории", – сообщили строители.

Строители моста также заявили, что якобы возвели 50% опор под железную дорогу, а также на 95% завершили сборку пролетов под автодорогу. Как сообщил начальник управления дороги "Тамань" Роман Новиков, планируется завершить сборку мостового полотна, если позволит погода.

Помимо установки опор была доведена до фарватера нить пролетных строений под автодорогу.

"С обеих сторон от автодорожной арки пока не перекрыты пролетами менее чем по 60 метров", – сказал заместитель генерального директора компании "Стройгазмонтаж" – генподрядчика строительства – Леонид Рыженькин.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович отмечает, что строительство моста через Керченский пролив Российской Федерацией мешает осуществлению транспортного сообщения Украиной с международными рынками.