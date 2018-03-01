Путин анонсировал открытие Крымского моста для движения транспорта

Сегодня, 11:45

Президент РФ поговорил о транспортной ситуации

Фото: most.life
Фото: most.life

Крымский мост будет открыт для движения транспорта в ближайшее время. Об этом в своем обращении заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья. Мы серьезно обновили федеральные автомобильные трассы. Теперь нужно привести в порядок региональные и местные дороги", – пояснил Путин.

Ранее мы сообщали, что в России похвастались очередным достижением на строительстве Керченского моста. Строители моста через Керченский пролив отрапортовали о том, что якобы возвели все опоры для создания автодорожной части моста.

"Мостостроители завершили сооружение всех опор автодорожной части моста через Керченский пролив. Это 288 опор, из которых 85 – в морской акватории", – сообщили строители.

Строители моста также заявили, что якобы возвели 50% опор под железную дорогу, а также на 95% завершили сборку пролетов под автодорогу. Как сообщил начальник управления дороги "Тамань" Роман Новиков, планируется завершить сборку мостового полотна, если позволит погода.

Помимо установки опор была доведена до фарватера нить пролетных строений под автодорогу.

"С обеих сторон от автодорожной арки пока не перекрыты пролетами менее чем по 60 метров", – сказал заместитель генерального директора компании "Стройгазмонтаж" – генподрядчика строительства – Леонид Рыженькин.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович отмечает, что строительство моста через Керченский пролив Российской Федерацией мешает осуществлению транспортного сообщения Украиной с международными рынками.
строительство, Путин, Крым, крымский мост

Вы сейчас просматриваете новость "Путин анонсировал открытие Крымского моста для движения транспорта". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Оккупированный Крым завалило снегом: появились фото и видео

Сегодня, 11:31

Жителей полуострова просят соблюдать осторожность

Украина

Фото: AFP

Экономист на примере оккупации Крыма объяснил, почему "Северный поток-2" развяжет руки России

Сегодня, 10:05

Немецкая элита не понимает, что стоит за проектом Nord Strem 2, говорит Андреас Умланд
Загрузка...

Украина

Фото: pixabay.com

Не войной, так газом: как Кремль подрывает энергетическую безопасность Украины

Сегодня, 09:14

"Северный поток-1" подготовил аннексию Крыма и российскую интервенцию на Донбасс. Если вторая ветка "Северного потока" будет построена, это еще больше развяжет руки Москве

Украина

Владимир Путин. Фото: AFP

Генерал рассказал о страшном оружии Путина в Крыму, которое угрожает всему миру

Сегодня, 04:24

ЕС и НАТО не до конца понимают всю серьезность угрозы , иначе помогали бы Украине более эффективно

Евросоюз

фото AFP

Курц после встречи с Путиным заявил о большой ответственности России за ситуацию на Донбассе

Сегодня, 04:01

Австрия готова внести свой вклад для достижения стабильного мира на Донбассе

Крым

Фото: Pixabay

Оккупанты оставили без воды часть столицы Крыма

Вчера, 12:04

Отключение затронуло сотни жителей Симферополя
Загрузка...