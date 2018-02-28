Оккупанты оставили без воды часть столицы Крыма

Сегодня, 12:04

Отключение затронуло сотни жителей Симферополя

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В столице оккупированного Крыма отключили холодную воду. Об этом сообщают самопровозглашенные "власти" Симферополя.

"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу: пр. Кирова- ул. З. Жильцовой, 28 февраля с 9:30 до 17:00 будет ограничено водоснабжение улиц Менделеева, Зои Жильцовой, Генерала Попова, пр. Кирова (от ул. Набережная до пл. Куйбышева)", – говорится в сообщении.

Как известно, поставки воды из Украины в Крым прекратились в мае 2014 года. Как заявили тогда в Госагентстве водных ресурсов, поводом для этого стало "отсутствие конструктивных предложений по оформлению договорных отношений" со стороны самопровозглашенных властей полуострова.

Напомним, Россия создает в оккупированном Крыму форпост своей военной мощи в Черном море, в разы усилив свою группировку после аннексии полуострова. Об этом рассказал на форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.
Крым, водоснабжение, отключили

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"Сегодня"

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