Оккупанты оставили без воды часть столицы Крыма

В столице оккупированного Крыма отключили холодную воду. Об этом сообщают самопровозглашенные "власти" Симферополя.

"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу: пр. Кирова- ул. З. Жильцовой, 28 февраля с 9:30 до 17:00 будет ограничено водоснабжение улиц Менделеева, Зои Жильцовой, Генерала Попова, пр. Кирова (от ул. Набережная до пл. Куйбышева)", – говорится в сообщении.

Как известно, поставки воды из Украины в Крым прекратились в мае 2014 года. Как заявили тогда в Госагентстве водных ресурсов, поводом для этого стало "отсутствие конструктивных предложений по оформлению договорных отношений" со стороны самопровозглашенных властей полуострова.

Напомним, Россия создает в оккупированном Крыму форпост своей военной мощи в Черном море, в разы усилив свою группировку после аннексии полуострова. Об этом рассказал на форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.