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РФ перебросила 15 военных кораблей к Крыму: украинские пограничники в боевой готовности (фото)

23 апреля, 13:33

Александр Махов , Татьяна Очеретяная

Украинских защитников перевели в состояние наивысшей боевой готовности из-за ситуации на морском побережье

Несмотря на то, чтов РФ заявили об отводе войск от границы с Украиной, страна перебросила 15 кораблей Каспийской флотилии в Азово-Черноморский регион. В том числе артиллерийские корабли и десантные катера.

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Об этом сообщает "Сегодня".

По оценкам военных, сейчас здесь наибольшая концентрация морских сил РФ с 2014 года. С учетом ситуации можно говорить о том, что противник готов высадить десант на азовское побережье.

В связи с обострением ситуации подразделения пограничной службы перевели в состояние наивысшей боевой готовности.

Фото: Александр Махов, "Сегодня"
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Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

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В таких условиях работают и морские, и сухопутные подразделения.

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

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Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу называет отвод войск от границ с Украиной плановым мероприятием из-за окончания учений, но, возможно, сыграло роль международное давление.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Крым море Азовское море флотилия

Источник: Сегодня

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