РФ перебросила 15 военных кораблей к Крыму: украинские пограничники в боевой готовности (фото)

Несмотря на то, чтов РФ заявили об отводе войск от границы с Украиной, страна перебросила 15 кораблей Каспийской флотилии в Азово-Черноморский регион. В том числе артиллерийские корабли и десантные катера.
Об этом сообщает "Сегодня".
По оценкам военных, сейчас здесь наибольшая концентрация морских сил РФ с 2014 года. С учетом ситуации можно говорить о том, что противник готов высадить десант на азовское побережье.
В связи с обострением ситуации подразделения пограничной службы перевели в состояние наивысшей боевой готовности.
Фото: Александр Махов, "Сегодня"
Фото: Александр Махов, "Сегодня"
Фото: Александр Махов, "Сегодня"
В таких условиях работают и морские, и сухопутные подразделения.
Фото: Александр Махов, "Сегодня"
Фото: Александр Махов, "Сегодня"
Фото: Александр Махов, "Сегодня"
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу называет отвод войск от границ с Украиной плановым мероприятием из-за окончания учений, но, возможно, сыграло роль международное давление.
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией
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