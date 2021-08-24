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РФ превращает Крым в военную базу. На полуострове разместят новый десантно-штурмовой полк

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 августа, 14:35
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Новая воинская часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии – подробности
РФ наращивает войска в Крыму. Коллаж "Сегодня"
РФ наращивает войска в Крыму. Коллаж "Сегодня"

Во временно оккупированном Крыму РФ планирует сформировать новый десантно-штурмовой полк. Он появится на полуострове до 1 декабря.

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Об этом сообщил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), генерал-полковник Андрей Сердюков, пишет ТАСС.

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По его словам, новая воинская часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск).

"Указ президента РФ о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года", - заявил он.

Как РФ бряцает оружием в Крыму

  • Россия после начала оккупации Крыма с 2014 года превратила украинский полуостров в крупную военную базу и, конечно же, оккупантам не до развития курортов. В Украине и на Западе прозвали Крым "авианосцем РФ" в Черном море
  • С 2014 года численность войск РФ на полуострове достигла около 33 тысяч военнослужащих. Из техники там есть буквально все: самолеты, бронетехника, корабли, подводные лодки, авиация, ракетные комплексы.
  • А в марте этого года вдоль государственной границы Украины (в Брянской, Воронежской, Ростовской областях), на оккупированных территориях Донбасса и Крыма Россия разместила 28 батальонных тактических групп (около 100 тыс. солдат), мотивируя это якобы масштабными учениями. В Украине были уверены, что это подготовка к полномасштабному вторжению.
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