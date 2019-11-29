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Росгвардия назвала "Артек" уязвимым для террористов

29 ноября, 19:47

Оккупанты сочли, что антитеррористические требования в Артеке не выполнены

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

На территории оккупированного Крыма, который буквально напичкан российскими войсками, представители Росгвардии обнаружили несоответствие требованиям антитеррористической безопасности в международном детском центре "Артек".

Об этом заявил командующий Южным округом войск Росгвардии РФ Олег Козлов, добавив, что эти несоответствия были обнаружены, "даже несмотря на уже проведенные мероприятия".

По его словам, требованиям антитеррористической защищенности не соответствует ограждение по периметру центра, который, не оснащен техническими средствами охраны. Также не оборудованы специальными техническими средствами места, где находится охрана.

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Козлов заявил, что наличие на территории объекта частного жилищного фонда и пролегание в нем маршрута общественного транспорта осложняет контрольно-пропускной режим и снижает защищенность лагеря.

Также он отметил, что на территории "Артека" постоянно выходят из строя инженерно-технические средства охраны, а чинят их несвоевременно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в "Артеке" приняли двадцать детей российских и сирийских военных, погибших в ходе боевых действий в Сирии.

Также сообщалось, что в середине ноября в "Артеке" неожиданно умерла школьница, приехавшая из Махачкалы. По словам свидетелей, вечером девочка легла спать, а утром ее обнаружили мертвой.

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Крым терроризм артек террористы теракты оккупанты террористическая угроза росгвардия

Источник: Интерфакс

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