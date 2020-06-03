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Россия хотела построить Керченский мост за счет Украины: переписка помощника Суркова

3 июня, 14:23

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Договор о строительстве моста не успели подписать «просто чудом»

До вторжения российских войск в Украину, войны на Донбассе и аннексии Крымского полуострова в Кремле планировали построить мост через Керченский пролив за счет украинских налогоплательщиков.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-замминистра информационной политики Украины, а ныне эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации "Информационная безопасность" Татьяна Попова.

К такому выводу она пришла, ознакомившись со "слитой" в интернет электронной перепиской Бориса Рапопорта, который в 2000-2014 годах работал на Владислава Суркова, в то время еще кремлевского "куратора" по Украине.

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"Проект по Керченскому мосту управление Рапопорта начало готовить еще осенью 2013 года", – пишет Попова.

По ее словам, согласованный с Россией договор о строительстве моста правительство Сергея Арбузова не успело подписать "просто чудом". Его планировали визировать "в день, когда победил Евромайдан". Очевидно, речь идет о 22 февраля 2014 года, когда Верховная Рада назначила досрочные президентские выборы, приняв постановление об отстранении Виктора Януковича от исполнения президентских обязанностей.

"Могло бы оказаться, что Украина строила бы этот мост 50 на 50 с Россией", – констатирует Татьяна Попова.

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Она добавила, что в планы Кремля входило "скупить все предприятия, все интересные объекты, полностью подмять под Россию весь бизнес, политику и медиапространство Крыма" и присоединить полуостров к РФ без вмешательства армии.

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Однако из-за Революции достоинства Россия решила отобрать полуостров насильственным путем.

Напомним, что российский президент Владимир Путин официально уволил "куратора" по Украине Владислава Суркова18 февраля этого года. Его заменил заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как оценил эту перестановку глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, смотрите в его интервью на канале "Украина 24":

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Виктор Янукович агрессия России агрессия в отношении Украины Керченский мост Владислав Сурков

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