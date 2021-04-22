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Россия заявила о военных учениях в Крыму 22 апреля

22 апреля, 02:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В РФ утверждают, что это стандартная контрольная проверка за зимний период обучения, которую якобы проводят во всех военных округах

Россия проведет в оккупированном Крыму 22 апреля на полигоне "Опук" основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках "внезапной проверки боеготовности".

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Об этом со ссылкой на Минобороны РФ, сообщает ТACC.

Накануне в район проведения учений были переброшены войска, а группировка кораблей Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учений. Также там развернуты силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов.

"В практических действиях войск примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск", - заявили в Минобороны.

Полигон, на котором пройдут учения, находится в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. На нем обычно отрабатывают задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника", высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействуют оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

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В России заявили, что учения являются контрольной проверкой за зимний период обучения, которая якобы проводится во всех военных округах и на Северном флоте, и в общей сложности в апреле Россия проведет свыше 4 тыс. различных учений.

Напомним, ранее стало известно что Россия стягивает авиацию и корабли в Черное море якобы для проведения военных учений. Туда были переброшены несколько десятков кораблей и более 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.

Мы также сообщали, что РФ ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря – этот регион объявлен районом "опасным для полетов воздушных судов" с 20 по 24 апреля.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия Крым Черное море военные флот учения
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