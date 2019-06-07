Россия решила провести военные учения в Крыму: подробности

В учениях приняли участие экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ

Фото: Минобороны РФ

В Крыму на полигоне "Опук" летчики отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны России проводят учения с использованием ракетного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России., передает "Крым.Реалии".

"В рамках плановых учений экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнили бомбометание по мишенному полю и провели стрельбу неуправляемым ракетным оружием по береговым целям, имитирующим долговременные огневые точки условного противника на побережье", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что в учениях принимают участие около десяти экипажей самолетов Черноморского флота России.

Ранее постпред Украины при ОБСЕ Василий Прокопчук заявил, что проведение в оккупированном Крыму Россией военных учений несет угрозу всему Черноморскому региону.

По его словам, эти действия оккупантов говорят о продолжении милитаризации полуострова.

"Масштабные военные учения, которые Россия начала на этой недели в оккупированном Крыму с привлечением более 1,5 тысячи десантников, 300 единиц боевой техники и авиации, является частью продолжающейся милитаризации со стороны РФ, что несет угрозы всему Черноморскому региону и за его пределами", – заявил Прокопчук.

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