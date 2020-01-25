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Россия скрывает правду о ситуации в Крыму: в США сделали четкое заявление

25 января, 09:27

Крым остается неотъемлемой частью Украины, заявили в США

Крым. Фото: twitter.com/usosce

Крым. Фото: twitter.com/usosce

Представительство США в ОБСЕ призвало Россию прекратить скрывать информацию о ситуации в оккупированном Крыму, где продолжаются политические аресты. Об этом сообщается на странице представительства в Twitter.

"Крым является и остается неотъемлемой частью Украины. США призывает оккупационные власти РФ в Крыму прекратить усилия по подавлению свободного потока информации о ситуации на полуострове", – говорится в заявлении.

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Ранее представитель Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев сообщил, что на протяжении 2019 года в оккупированном Крыму было зафиксировано 335 политически мотивированных арестов, из них 43 – по новым уголовным делам.

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Представитель Меджлиса заявил, что Крымскотатарскому ресурсному центру известно о 578 случаях нарушения права крымчан на справедливый суд.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против было 19.

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Россия США обсе Крым

Источник: Сегодня

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