Россия скрывает правду о ситуации в Крыму: в США сделали четкое заявление

Представительство США в ОБСЕ призвало Россию прекратить скрывать информацию о ситуации в оккупированном Крыму, где продолжаются политические аресты. Об этом сообщается на странице представительства в Twitter.
"Крым является и остается неотъемлемой частью Украины. США призывает оккупационные власти РФ в Крыму прекратить усилия по подавлению свободного потока информации о ситуации на полуострове", – говорится в заявлении.
Ранее представитель Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев сообщил, что на протяжении 2019 года в оккупированном Крыму было зафиксировано 335 политически мотивированных арестов, из них 43 – по новым уголовным делам.
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Представитель Меджлиса заявил, что Крымскотатарскому ресурсному центру известно о 578 случаях нарушения права крымчан на справедливый суд.
Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против было 19.
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