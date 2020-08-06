Россия сократит расходы на Крым: стали известны суммы

Для России очень дорого обходится оккупация Крыма и война на Донбассе, и теперь Москва хочет сократить расходы на аннексированный полуостров.

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С таким предложением выступает Министерство финансов РФ, передает "Федерал пресс".

Так, в ведомстве планируют урезать расходы на украинский полуостров до 76,1 миллиарда рублей в 2021 году и до 82,3 миллиарда рублей в 2022 году. Отмечается, что в следующем году хотят недоплатить 8,5 млрд и в 2022 году – 9,1 млрд.

Российское правительство в 2014 году одобрило выделение 800 млрд рублей на развитие Крыма до 2020 года. Однако за последние пару лет программу дважды продлевали, и она будет действовать до 2024 года, вот только денег оккупанты выделят меньше.

Как сообщали новости "Сегодня", в Крыму не платят зарплаты, долги оккупантов выросли почти вдвое. Подконтрольные России "власти" отчитались о задолженностях перед работниками на полуострове, ситуация выглядит удручающей.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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