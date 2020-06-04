В Крыму не платят зарплаты: долги оккупантов выросли почти вдвое

Подконтрольные России власти отчитались о задолженностях перед работниками на полуострове

Ситуация в незаконно аннексированном Россией Крыму накаляется – вдобавок к проваленному курортному сезону, оккупационные власти сообщили о колоссальном росте долгов по зарплатам.

Об этом, как сообщает "Крым.Реалии", ссылаясь на данные "Крымстата", 4 июня заявил "заместитель министра труда и социальной защиты Крыма" Леонид Михалевский.

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"На 1 мая по сравнению с 1 апреля 2020 года задолженность увеличилась на 7,5 млн рублей или на 89%, количество работников, которым своевременно не выплачена заработная плата, увеличилось на 142 человека, количество предприятий-должников увеличилось на 7 предприятий. На 1 мая 2020 года задолженность по выплате заработной платы на 17 предприятиях Крыма составила 15,9 млн рублей перед 535 работниками", – утверждает Михалевский.

Кроме того, на полуострове в очередной раз обострилась ситуация с водой – оккупанты, которые согласно Женевской конвенции обязаны обеспечивать жизненные потребности подконтрольных им территорий, не могут "напоить" Крым, из-за чего водохранилища пересохли и превратились в "лужицы".

Напомним, что в прошлом месяце министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас уже на уровне МИДа разрабатывается документ по деоккупации полуострова, а также раскрыл некоторые детали плана.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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