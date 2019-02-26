ФОТОФАКТ. "Россия – вон! Крым – наш дом!": в Симферополе появился яркий баннер

Обращение к россиянам появилось в День сопротивления оккупации

"Россия - вон! Крым - наш дом". Фото: Facebook

"Россия – вон! Крым – наш дом!": в Симферополе появился яркий баннер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/53d/3a2/5c753d3a2169e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/53d/3a2/5c753d3a2169e.jpg 2019-02-26T15:22:00+02:00 Крым Обращение к россиянам появилось в День сопротивления оккупации

На одном из мостов в оккупированном Симферополе появился баннер с надписью "Россия – вон! Крым – наш дом". Это произошло в ночь на 26 февраля. Фотографию этого плаката в своем Facebook выложил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, баннер разместили в День крымского сопротивления российской оккупации. Снимок был сделан в 5:00 утра. При этом в комментариях пользователи отметили, что уже в 8:30 плаката на мосту не было.

Напомним, что недавно в Министерстве иностранных дел Украины напомнили о последствиях российской агрессии. Киев отмечает, что, несмотря на непризнание миром незаконного "референдума" в Крыму, неготовность международного сообщества решительно отреагировать на дерзкий акт агрессии со стороны России позволила преступном кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть украинского Донбасса.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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