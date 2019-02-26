В Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации

Крымские татары и украинцы целый месяц пытались противостоять блокированию парламента полуострова

В Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации 2019-02-26T13:46:00+02:00 Крым Крымские татары и украинцы целый месяц пытались противостоять блокированию парламента полуострова

Сегодня в Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации. В память о многотысячных митингах в поддержку территориальной целостности Украины, продолжавшихся в течение февраля 2014 года. Тогда крымские татары и украинцы целый месяц пытались противостоять блокированию парламента полуострова. В столкновениях с пророссийскими митингующими пострадали сотни человек, двое погибли. А ночью 27 февраля вооруженные российские спецназовцы без опознавательных знаков захватили Верховную Раду Автономной Республики Крым.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.