В Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации
Крымские татары и украинцы целый месяц пытались противостоять блокированию парламента полуострова
Сегодня в Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации. В память о многотысячных митингах в поддержку территориальной целостности Украины, продолжавшихся в течение февраля 2014 года. Тогда крымские татары и украинцы целый месяц пытались противостоять блокированию парламента полуострова. В столкновениях с пророссийскими митингующими пострадали сотни человек, двое погибли. А ночью 27 февраля вооруженные российские спецназовцы без опознавательных знаков захватили Верховную Раду Автономной Республики Крым.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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