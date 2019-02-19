Россия задерживает корабли в Керченском проливе все сильнее: статистика
В среднем корабли, которые шли в украинские порты, простаивали в Керченском проливе на 3,4 часа дольше, чем в январе
В первой половине февраля Россия стала дольше задерживать суда в Керченском проливе, которые следовали в украинские порты, сообщил глава наблюдательного совета украинской общественной организации "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.
"За период 1-18 февраля 2019 года продолжительность искусственного задержания судов, следующих в и из портов Мариуполя и Бердянска увеличилась по сравнению с январем 2019 года: на входе в Азовское море – в среднем с 32,1 до 35,5 часа (+10,6%), на выходе из Азовского моря – в среднем с 23,9 до 34,7 часа (+45,2%)", – написал он на своей странице в Фейсбуке.
Клименко отметил, что за указанное время не наблюдалось длительных штормов, поэтому существенного влияния на статистику естественные условия не оказывали.
Напомним, что Россия закрыла для судоходства район в Азовском море недалеко от Керченского пролива в связи с учениями, которые пройдут в западной части Темрюкского залива 18-20 февраля.
Мы также писали, что в январе судоходство по Керчь-Еникальскому каналу было также прекращено из-за штормового ветра.
Кроме того, сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий проход через Керченский пролив был закрыт также и в декабре.
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