Россия задерживает корабли в Керченском проливе все сильнее: статистика

В среднем корабли, которые шли в украинские порты, простаивали в Керченском проливе на 3,4 часа дольше, чем в январе

Фото: AFP

Россия задерживает корабли в Керченском проливе все сильнее: статистика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1cb/db7/5c41cbdb753e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1cb/db7/5c41cbdb753e9.jpg 2019-02-19T19:11:00+02:00 Крым В среднем корабли, которые шли в украинские порты, простаивали в Керченском проливе на 3,4 часа дольше, чем в январе

В первой половине февраля Россия стала дольше задерживать суда в Керченском проливе, которые следовали в украинские порты, сообщил глава наблюдательного совета украинской общественной организации "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

"За период 1-18 февраля 2019 года продолжительность искусственного задержания судов, следующих в и из портов Мариуполя и Бердянска увеличилась по сравнению с январем 2019 года: на входе в Азовское море – в среднем с 32,1 до 35,5 часа (+10,6%), на выходе из Азовского моря – в среднем с 23,9 до 34,7 часа (+45,2%)", – написал он на своей странице в Фейсбуке.

Клименко отметил, что за указанное время не наблюдалось длительных штормов, поэтому существенного влияния на статистику естественные условия не оказывали.

Напомним, что Россия закрыла для судоходства район в Азовском море недалеко от Керченского пролива в связи с учениями, которые пройдут в западной части Темрюкского залива 18-20 февраля.

Мы также писали, что в январе судоходство по Керчь-Еникальскому каналу было также прекращено из-за штормового ветра.

Кроме того, сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий проход через Керченский пролив был закрыт также и в декабре.

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