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Российские таможенники задержали двух украинок на выезде из Крыма

29 ноября, 15:09

Женщины пересекали границу в пункте пропуска "Армянск"

В аннексированном Крыму российские таможенники задержали украинок, которые пытались выехать из полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе российского Южного таможенного управления.

"При проведении таможенного досмотра должностные лица таможни выявили у одной гражданки 1163 единицы биологически активных добавок в ассортименте общим весом 20,6 килограмма, а у второй 733 единицы весом 17 килограммов. Весь товар изъят. Назначена экспертиза. Проводятся административные расследования", – говорится в сообщении.

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Таможенники добавили, что женщины пересекали границу между Херсонской областью и Крымом в подконтрольном России пункте пропуска "Армянск". В отношении украинок возбуждены "дела об административных правонарушениях" по российской статье "недекларирование".

Напомним, не так давно на админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники задержали 60-летнего украинца. Его обвинили в попытке провезти на полуостров наркотики.

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Ранее мы сообщали, что за последние полгода в оккупированном Крыму число политических заключенных увеличилось вдвое. В частности, активистов в Крыму сажают в российские тюрьмы только за их национальную идентичность и гражданскую позицию.

Также ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметову, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутову и Зеври Абсеитову.

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Россия Крым задержание Украина

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